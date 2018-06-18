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Минкурортов Крыма прогнозирует ежегодные поступления в 40 млн рублей от курортного сбора

Экономика и бизнес
18 июня, 17:29 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что введение курортного сбора в регионе отложено на год - до 1 мая 2019 года, поскольку Крым не успел технически подготовиться к этой процедуре

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ежегодные поступления от введения курортного сбора в Крыму с 1 мая 2019 года ожидаются в размере 40 млн рублей, сообщил в понедельник министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что введение курортного сбора в регионе отложено на год - до 1 мая 2019 года, поскольку Крым не успел технически подготовиться к этой процедуре.

"Ожидаемые поступления от введения курортного сбора составят 40 млн рублей в год. Такая прогнозная цифра на данный момент", - сообщил Волченко на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Министр отметил, что разработана дорожная карта, которая предусматривает создание реестра операторов курортного сбора, установление административной ответственности за отказ от уплаты сбора, разработку методических рекомендаций, не уточнив сроков реализации мероприятий и ответственных.

О курортном сборе

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Планируемая сумма поступлений курортного сбора с территорий Крыма, по данным министерства курортов и туризма региона, может составить 50 млн рублей в год. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.

Согласно принятому закону, ставка сбора определена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября, при этом она будет нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. Курортный сбор будет взиматься в шести городах и в одном районе Крыма, которые участвуют в эксперименте: Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Черноморском районе и городе Саки.

От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе дети, а также жители республики.

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