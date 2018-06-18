Строительство и модернизация 9 котельных в Мурманской области позволит экономить на мазуте

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Девять котельных строятся и модернизируются в Мурманской области для решения проблемы "мазутной зависимости". Об этом сообщил ТАСС замгубернатора региона Евгений Никора.

"За последние полгода мазут, который является основным видом топлива в Мурманской области, подорожал с 13 до 23 тыс. рублей за тонну. Переход на другие виды топлива за счет строящихся и модернизируемых котельных позволит снизить стоимость производства теплоресурсов", - сказал Никора.

Как рассказали ТАСС в региональном Минэнерго, новые и модернизируемые котельные предусматривают переход на уголь или торф. Так, две угольные котельные возводятся в поселках Лейпи и Белое море. В поселке Умба строятся четыре котельные, которые смогут работать на местном торфе. Также ведется подготовка к строительству котельных в поселках Ёна и Ёнский.

Модернизация ведется и на котельной Заозерска, после которой она сможет потреблять обычный мазут, а не мазут только повышенного качества, который вдвое дороже.

Работы ведутся в рамках программы модернизация энергосистемы Мурманской области. Помимо 9 котельных, строительство или модернизация которых уже ведется, он предусматривает и ряд других проектов. Как ранее сообщали региональные власти, в целом программа модернизации позволит к 2027 сократить расходы регионального бюджета, выделяемые на субсидии теплоснабжающим предприятиям, на 1 млрд рублей в год.