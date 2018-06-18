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Товарооборот Нижегородской области и Швеции в 2017 году составил $22 млн

Экономика и бизнес
18 июня, 17:39 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, июня. /ТАСС

При этом экспорт региона вырос в 4,7 раза

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Товарооборот Нижегородской области и Швеции в 2017 году составил $22 млн, при этом экспорт региона вырос в 4,7 раза. Об этом сообщил в понедельник ТАСС врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с делегацией Швеции.

"Абсолютное значение товарооборота Нижегородской области и Швеции - чуть более $22 млн в 2017 году. При этом хочу отметить, что структура товарооборота за прошлый год изменилась: импорт уменьшился, а экспорт из Нижегородской области вырос в 4,7 раза. Это хорошая тенденция, которая означает, что нижегородские предприятия находят новых партнеров, увеличивают объемы поставок в Швецию", - сказал Никитин.

По его словам, на встрече стороны обсудили различные направления сотрудничества, в частности, в области энергосберегающих и "зеленых" технологий. "Обсудили и такие проекты, как сотрудничество с компанией Ikea в развитии транспортного сообщения между Кстовом и Нижним Новгородом. Представители компании Ikea сообщили о готовности пустить электрички до Кстова", - добавил Никитин.

Посол Швеции Петер Эриксон в ходе встречи выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества с России. "Надеемся, что договоренности, которых мы достигли, получат развитие", - отметил он.

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