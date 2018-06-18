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В Минтруде заявили, что число безработных в РФ за неделю снизилось на 0,3%

Экономика и бизнес
18 июня, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Численность безработных граждан уменьшилась до 723,9 тыс. человек

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю снизилось на 0,3% до 723,9 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 6 по 13 июня 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 723930 человек. Годом ранее этот показатель составлял 836730 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных произошло в 57 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Калининградской, Сахалинской, Орловской, Тульской, Тамбовской областях, республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия, Коми.

"В 24 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Красноярском, Забайкальском краях, Республике Хакасия, Ингушетия, Новосибирской, Иркутской, Астраханской, Амурской, Омской, Архангельской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не изменилась численность безработных в Пензенской области, Чеченской Республике, Севастополе, Республике Карелия.

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