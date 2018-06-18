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FAZ: временным главой Audi станет Брам Шот

Экономика и бизнес
18 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее руководитель автоконцерна Руперт Штадлер был задержан в связи с "дизельным скандалом"

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Брам Шот

Брам Шот

© EPA-EFE/LUKAS BARTH

ТАСС, 18 июня. Руководитель отдела продаж и маркетинга автоконцерна Audi Брам Шот временно заменит Руперта Штадлера на посту главы компании. Об этом в понедельник сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее сведениям, наблюдательный совет Audi должен формально утвердить его на этой должности в понедельник.

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Штадлер был задержан в понедельник утром правоохранительными органами, а затем помещен под стражу в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что подозреваемый может попытаться скрыть следы преступления.

Штадлер занимает пост главы Audi 11 лет. Ранее стало известно, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении него по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".

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