Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем

Соединенные Штаты на протяжении долгих лет заключали столь невыгодные сделки, что теперь в торговой войне они должны только лишь побеждать, убежден президент Дональд Трамп. Развязав экономическое противостояние с Китаем, глава американской администрации рассчитывает не только сократить торговый дефицит США, но и нанести удар по своему главному сопернику. ТАСС объясняет подноготную торговой войны двух крупнейших экономик мира.

Предпосылки к "войне"

То, что Трамп склонен винить Китай во всех экономических бедах США, уже давно стало предметом для шуток. В ходе предвыборной кампании политик неоднократно высказывался в пользу введения специальных пошлин на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США. Трамп также обвинял Китай в использовании нечестных приемов в торговле (например, манипулировании курсом национальной валюты) и краже американских технологий. "Мы не можем позволить Китаю насиловать нашу страну", — говорил он в мае 2016 года, призывая вернуть в Америку рабочие места. Одним из предвыборных обещаний Трампа, в частности, было заставить компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.

Риторика американского президента стала менее жесткой после первых переговоров с Си Цзиньпином. "Я думаю, сейчас не совсем правильное время называть Китай валютным манипулятором", — признался Трамп весной 2017 года. По его словам, наращивать конфронтацию с Китаем нет смысла до тех пор, пока он "помогает нам в ситуации с Северной Кореей". А в дефиците торгового баланса, по словам президента, виноват не Пекин, а сам Вашингтон: "Я не виню Китай. Я виню некомпетентность прошлых администраций, позволивших Китаю обойти США в торговле, доведя дело до того, что США теряют миллиарды долларов. Как можно винить Китай в том, что он обскакал лиц, не имевших никакого представления о том, чем они занимались. Я бы поступил (на месте Китая) точно так же!" — написал он в Twitter.

По мысли Трампа и его команды, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это подрывает экономический рост, а значит, препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений. Однако за первый год президентства его администрация не сделала ничего, чтобы исправить ситуацию с дефицитом торгового баланса. В 2017-м он вырос на 12,1% и составил $566 млрд (экспорт — $2,3 трлн, импорт — $2,9 трлн). Из них на Китай пришлось $375 млрд, тогда как общий объем двухсторонней торговли составил $636 млрд.

Сократить дефицит Трамп намерен с помощью протекционистских мер, направленных на ограничение импорта. Зимой 2018 года Вашингтон установил пошлины для ввозимых в США стиральных машин и солнечных батарей, весной — ввел тарифы на сталь и алюминий. Из-за этого США оказались на грани торговой войны с Канадой, Мексикой и странами ЕС. Но в случае с Китаем администрация Трампа решила пойти еще дальше.

Борьба за доминирование

Еще в апреле 2018 года Вашингтон объявлял о намерении ввести 25%-ые пошлины на 1300 наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. Китай обещал ответить зеркально. Но тогда конфликта удалось избежать: на майских переговорах министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ договорились создать механизм по урегулированию торговых споров. Более того, Китай дал согласие импортировать больше американских товаров, чтобы сократить дисбаланс в торговле.

Дальнейшие переговоры зашли в тупик. По словам эксперта Российского института стратегических исследований Вячеслава Холодкова, это во многом было обусловлено двойственностью американской позиции: с одной стороны, США стремятся нарастить экспорт в Китай для выравнивания торгового баланса, а с другой — не хотят допускать передачи высоких технологий китайским компаниям. "С точки зрения национальной безопасности и ограничения научно-технического и технологического роста КНР Соединенным Штатам нужно как можно больше ограничить поставки американских высокотехнологичных товаров для китайской промышленности", — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Китайцы также отказались уступать. Пекин объявил, что если анонсированный весной указ о пошлинах вступит в силу, то КНР аннулирует договоренности о повышении закупок товаров из США. Кроме того, Китай потребовал от американцев отменить репрессивные меры в отношении китайского производителя мобильных телефонов — компании ZTE. "Такая жесткая бескомпромиссная позиция объясняется силой китайской экономики, — пояснил Холодков. — С помощью программы "Сделано в Китае — 2025" Поднебесная намерена форсировать свои планы научно-технического развития, особенно в том случае, если США примут ограничивающие меры в этом направлении".

Программа "Сделано в Китае — 2025" призвана обеспечить китайское доминирование в высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста КНР. Однако в США видят в этой инициативе угрозу, поскольку она принуждает американские компании делиться своей интеллектуальной собственностью с Китаем. Кроме того, американцы опасаются потерять мировое технологическое лидерство, которое, по словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, является гарантом "будущего экономики США".

Под новые американские пошлины подпала именно продукция высокотехнологичных отраслей, развитие которых предусмотрено стратегией "Сделано в Китае — 2025".

Электроника vs сельское хозяйство

Последней попыткой предотвратить торговую войну стал визит министра торговли Уилбура Росса в Пекин. Он не увенчался успехом, и 15 июня Трамп объявил о введении 25%-ных торговых пошлин на китайские товары, чьи поставки в США оцениваются примерно в $50 млрд в год. По словам президента, эта мера была принята "в свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик".

Новые пошлины затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение. Согласно данным Торгового представительства США, дополнительными тарифами будут обложены 1102 китайских товара, которые делятся на две категории:

• 818 товаров на $34 млрд. В эту категорию вошли автомобили, электроника, промышленное оборудование и другие чувствительные для китайцев статьи экспорта. Тарифы на них будут введены уже 6 июля. В отличие от первоначального перечня, в список не попали плоские телевизоры, медицинские дыхательные аппараты, а также детали от кондиционеров. Кроме того, новыми пошлинами не будут облагаться китайские мобильные телефоны.

• 284 товара на $16 млрд. В этот список, который подлежит дополнительному публичному рассмотрению, вошли полупроводники, электроприборы и изделия пластмассовой промышленности, которые, как полагают в Вашингтоне, получают преимущества от китайских программ субсидирования, в том числе "Сделано в Китае — 2025".

В ответ власти Китая обнародовали список из 659 наименований американских импортных товаров, на которые будут введены ответные пошлины в размере 25%. Общая стоимость этих товаров также составляет $50 млрд. Уже 6 июля вступят в силу тарифы на 545 наименований продукции США, в том числе сельскохозяйственные товары (продукты питания, соевые бобы и зерновые), транспортные средства и морепродукты на сумму порядка $34 млрд. Дата введения второй части пошлин — на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование — будет объявлена позже.

Проиграют все

The New York Times называет полномасштабную торговую войну, развязанную Трампом, угрозой для всей мировой экономики. "Нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может затруднить экономическое развитие, — пишет издание. — В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру". Газета также приводит данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом в течение двух лет до этого они росли.

Агентство Bloomberg еще в апреле составило список "победителей и проигравших" от торговой войны США и Китая. В числе "лузеров" — американские корпорации Boeing, Apple, Tesla, Ford, GM, сильно завязанные на китайский рынок. Среди победителей — американские сталелитейные компании и поставщики продовольствия из Латинской Америки — они могут заменить США на китайском рынке соевых бобов и кукурузы. Как американские, так и китайские потребители проиграют, поскольку из-за тарифной войны ценники в магазинах неизбежно поползут вверх.

Возможные дальнейшие действия, которые могут предпринять соперники США в торговой войне, также представляют угрозу для американцев. "Самый большой риск для США в торговой войне с Китаем заключается в возможной конкурентной девальвации юаня, который заметно укрепился по отношению к доллару в 2016–2017 годах, — указывает эксперт клуба "Валдай" Александр Лосев. — Торговые войны могут перерасти в валютные, и вслед за Китаем свои валюты могут ослабить и ЕС, и Южная Корея, и страны Латинской Америки".

Впрочем, есть и более оптимистичные оценки происходящего. Американский инвестор Джим Роджерс убежден, что вызванная Вашингтоном экономическая "перестройка" губительна для США, но в конечном счете полезна для других мировых игроков: "Трамп делает Китай снова великим, российское сельское хозяйство процветает, страны отворачиваются от доллара в качестве расчетной валюты. Многие меры, которые предпринимают США, помогают другим странам".

Артур Громов