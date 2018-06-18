Бюджет Псковской области недополучил почти 500 рублей налогов с начала года

ТАСС, 18 июня. Сумма налоговых недоимок в бюджет Псковской области с начала года составила почти 500 млн рублей, основной недобор средств составляют транспортный и земельный налоги. Об этом по итогам совещания по вопросу исполнения доходной части бюджета региона сообщила пресс-служба администрации области.

"Основное внимание участники совещания уделили вопросу повышения эффективности налоговых поступлений в областной бюджет. Только в этом году объем налоговых недоимок дошел до уровня почти 500 млн рублей. Львиную долю от этой суммы составляют транспортный и земельный налоги", - говорится в сообщении.

Поясняется, что врио губернатора региона Михаил Ведерников обратил внимание на ситуацию с уплатой земельного налога в Псковской области, так как несмотря на рост кадастровой стоимости земельных участков, ряд организаций добились значительного снижения этой суммы, из-за чего пострадала налоговая база региона. Так, по итогам прошлого года уменьшение кадастровой стоимости земель почти на 8 млрд рублей привело к потере почти 90 млн рублей налогов. "Получается парадоксальная ситуация - мы и по сбору налогов теряем, и в то же время сталкиваемся с конфликтными ситуациями, в том числе с представителями садоводческих товариществ", - цитирует пресс-служба главу региона.

На недостаточное поступление налоговых отчислений в бюджет, согласно сообщению по итогам совещания, влияют компании, фактически работающие в Псковской области, но стоящие на налоговом учете в другом регионе. В качестве возможных мер, которые могли бы стать для них стимулом сменить юридический адрес, было предложено рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки или ввод дифференцированной ставки по видам деятельности для предприятий.

Сообщается также, что Ведерников дал поручение своему первому заместителю Вере Емельяновой проанализировать задолженности по налогам в социальных учреждениях Псковской области, разработать и согласовать графики ее погашения. "Для Псковской области это особенно важно, учитывая сложность исполнения регионального бюджета, госдолг и необходимость исполнения принятых на себя обязательств. Кроме того, не обеспечивая выполнение плана по налоговым поступлениям сложно находить понимание в Министерстве финансов", - приводятся его слова в сообщении.

В интервью ТАСС на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ-2018) Ведерников сообщал о том, что администрация Псковской области намерена снизить государственный долг региона в два раза к 2021 году за счет увеличения доходной части бюджета. В конце 2017 года госдолг Псковской области превысил 15 млрд рублей, или 96% от собственных доходов региона, не считая безвозмездных поступлений. Из них коммерческим банкам регион должен почти 9 млрд рублей, а бюджетные кредиты составляют порядка 6 млрд рублей, на обслуживание госдолга регион ежегодно направляет более 900 млн рублей.