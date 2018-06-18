"ФосАгро" не исключает возвращения на рынок Украины

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "ФосАгро", прекратившая поставки минеральных удобрений на Украину из-за санкций, намерена продолжить переговоры с этой страной, чтобы в будущем вернуться на ее рынок. Объемы ранее поставляемых на Украину удобрений компания перенаправила на внутренний рынок, сообщил журналистам генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"Все были удивлены введением этих пошлин. Ситуация внушает нам большое беспокойство, - сказал Гурьев. - Будем обсуждать этот вопрос и с правительством Российской Федерации, и с правительством Украины".

По его словам, украинский рынок был одним из крупнейших для российских поставщиков и составлял порядка 3,6 млн тонн удобрений - половину от российского объема. На долю "ФосАгро", согласно статистике Федеральной таможенной службы, приходилось порядка 650 тыс. тонн. При этом глава "ФосАгро" добавил, что глобально рынок достаточно большой, и российские компании никак не пострадают от украинских пошлин, в большей степени эти меры отразятся на украинских аграриях. Кроме того, не исключена возможность реэкспорта удобрений российских производителей на Украину через третьи страны.

"Из-за того, что были введены санкции, все четыре компании ("ФосАгро", "Акрон", "Еврохим" и "Уралхим" - прим. ТАСС) перенаправили объемы на внутренний рынок, и я могу сказать, что год к году по поставкам на внутренний рынок мы выросли почти на 8% за этот короткий период. Дальше мы ситуацию изучаем, пока она не поддается какому-то логическому объяснению", - отметил Гурьев.

По предварительной оценке, аграрный бизнес составляет порядка 18% ВВП Украины, добавил он. А с момента ввода Украиной пошлин наблюдается значительный рост цен на минеральные удобрения на Украине - около 30%.

"Я уверен, что это далеко не предел, так как впереди посевная, которая начнется в сентябре. И до этого момента страна должна накопить и ввести удобрения, а их там нет. И в этом, на мой взгляд, стоит большая задача перед Украиной, потому что такой объем с точки зрения логистики невозможно перенаправить. С точки зрения бизнес-логики, по моей оценке как бизнесмена, введение пошлин на российский товар - это большая ошибка", - подчеркнул гендиректор "ФосАгро".

В частности, указал он, быстро найти и перенаправить из других стран фосфор практически невозможно.

"Я ожидаю, что возобладает бизнес-логика и прагматизм на Украине. И разрешат поставки российских удобрений", - резюмировал Гурьев.

Как следует из отчета "ФосАгро", по итогам 2017 года чистая прибыль "ФосАгро-Украина" по МСФО выросла вдвое по сравнению с 2016 годом - до 777 млн рублей, выручка увеличилась в 1,5 раза - до 14 млрд рублей. Инвестиции группы в украинскую "дочку" составили 488 млн рублей.

Украинские санкции

В конце мая "ФосАгро" прекратила отгрузку удобрений на Украину из-за санкций, которые страна ввела в отношении дочерних структур компании. Решение было принято после того, как Украина ввела санкции в отношении компаний "Апатит" и "ФосАгро-Украина". Эти меры предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и приостановление исполнения обязательств.

Ранее Киев также временно запретил импорт минеральных удобрений из России. Инициатором решения стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, хотя в 2017 году Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские минеральные удобрения, однако российские производители поставляют свою продукцию на Украину под другими кодами, уклоняясь от уплаты пошлин.

"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "ФосАгро" Андрея Гурьева - старшего и членов его семьи.