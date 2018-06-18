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Будущий банк "Открытие специальный" получит непрофильные активы "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
18 июня, 19:37 дата обновления: 18 июня, 20:38 UTC+3

"Открытие специальный" будет присоединен к санируемому банку "Траст"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" передаст своей новой структуре - банку "Открытие специальный" - непрофильные активы, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. "Открытие специальный" будет присоединен к санируемому банку "Траст", на базе которого создается Фонд непрофильных активов.

"Речь идет о выделении непрофильных активов банка "Открытие" с целью их передачи в Фонд непрофильных активов", - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам "ФК Открытие", совет директоров банка предложил акционерам на внеочередном собрании 30 июля рассмотреть вопрос о реорганизации, которая предусматривает выделение АО "Банк Открытие специальный" и последующее присоединения новой структуры к санируемому банку "Траст".

Санируемый банк "ФК Открытие" передаст своей новой структуре - банку "Открытие специальный" - непрофильные активы, заявили в пресс-службе. "Открытие специальный" будет присоединен к санируемому банку "Траст", на базе которого создается Фонд непрофильных активов.

"Речь идет о выделении непрофильных активов банка "Открытие" с целью их передачи в Фонд непрофильных активов", - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам "ФК Открытие", совет директоров банка предложил акционерам на внеочередном собрании 30 июля рассмотреть вопрос о реорганизации, которая предусматривает выделение АО "Банк Открытие специальный" и последующее присоединения новой структуры к санируемому банку "Траст".

Фонд непрофильных активов создается ЦБ РФ на базе трех банков, проходящих процедуру финансового оздоровления - "Траста", Рост банка и Автовазбанка. Суммарные активы фонда составят около 2 трлн руб.

Как говорил ранее зампред ЦБ Владимир Поздышев, часть плохих активов уже передали "ФК Открытие" и Бинбанк. Наполнение фонда планируется завершить к концу 2019 года. Фонд будет работать 3-5 лет, в течение которых эти активы планируется ликвидировать или продать.

Долю в фонде получат "ФК Открытие" (2%) и Российский фонд прямых инвестиций (1%).

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