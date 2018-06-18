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Минкурортов Крыма подготовило 29 площадок для инвесторов, желающих обустроить автокемпинги

Экономика и бизнес
18 июня, 19:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что количество туристов в республике увеличилось до 1,4 млн человек, треть отдыхающих прибыла в регион на автомобилях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Крыма подготовило на территории полуострова 29 площадок для потенциальных инвесторов по обустройству автокемпингов, сообщил в понедельник глава министерства Вадим Волченко.

Ранее он сообщал, что власти республики приглашают инвесторов для создания сети автокемпингов на черноморском побережье региона, где после ввода Крымского моста ожидается увеличение числа автотуристов.

"В этом году восемь автокемпингов официально зарегистрировано на территории полуострова, 29 площадок подготовлены министерством курортов и туризма Крыма для инвестирования в рамках создания автомобильных кемпингов", - сказал он на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

По словам Волченко, создание автокемпинга - быстро окупаемая бизнес-модель.

"То есть при вложении на один гектар от 2 до 4 млн рублей окупаемость может быть в течение одного года. Это минимальные вложения, связанные с конструкциями по оборудованию стоянки автомобилей, мест для установки палаток, небольших домиков, других легких конструкций, которые касаются санитарного обслуживания", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 15 июня 2018 года, рост числа туристов в Крым с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,5% - до 1,456 млн человек. Треть отдыхающих прибыла авиатранспортом, еще одна треть приехала по Крымскому мосту.

В частности, по данным Минкурортов Крыма, по мосту проехало 222,393 тыс. автотранспортных средств, в том числе 1,825 тыс. автобусов.

О мосте в Крым

Необходимость в строительстве Крымского моста возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное и железнодорожное сообщение полуострова с другими регионами России.

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие запланировано на 2019 год.

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