В Минпромторге заявили, что низкий порог пошлины на интернет-покупки невыгоден государству

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пошлина с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине уменьшит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции, сказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции", - сказали в министерстве.

Министерство предложило отталкиваться от уже принятого решения - о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза (до €500 и затем до €200). Снижение порога пошлины до нуля делает невыгодным процесс администрирования этого налога, заметили в Минпромторге.

Невыгодно государству

В ведомстве добавили, что администрирование пошлин и НДС стоит государству от €10 за посылку, низкий порог пошлины делает невыгодным администрирование

"Многие страны стоят на пороге увеличения беспошлинного ввоза или уже его увеличили (США), так как с низким порогом невыгодно его администрирование. Минимальная стоимость расходов на администрирование пошлин и НДС на одну посылку - €10", - пояснили в министерстве.

Минпромторг также привел в пример опыт Канады, которая, по расчетам министерства, "тратит $160 млн, чтобы собрать $40 млн таможенных сборов с товаров, которые стоят от $20 до $80".

"Прежде чем говорить о решениях [относительно повышения пошлин], должна быть проведена качественная финансово-экономическая экспертиза, глубокие расчеты", - подытожили в министерстве.

Как сообщила газета "Ведомости", ФТС уже направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее. Минфин, в свою очередь, уже высказался, что в целом согласен с предложением ФТС. Как заявил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС.