В Минвостокразвития рассказали, как в ДФО потратят выделенные 54 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выделение в течение трех лет регионам Дальневосточного федерального округа 54 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры позволит реализовать 191 проект, в том числе открыть новые объекты социальной инфраструктуры и изготовить мобильные кочевые дома для коренных жителей Чукотки. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока, при этом 21 млрд рублей должен поступить в бюджеты девяти регионов уже в этом году.

"Всего в рамках планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока будет реализовано 195 мероприятий с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 55,8 млрд рублей. Финансирование 191 мероприятия - 53,7 млрд рублей - будет обеспечено в соответствии с принятым распоряжением правительства РФ. <...> Предусмотрена реализация и своего рода уникального мероприятия - изготовление мобильных кочевых домов для коренных жителей Чукотки", - сообщили агентству в министерстве.

Выделение более 2 млрд рублей на четыре из 195 проектов предусмотрено проектом закона о корректировке бюджета на 2018 год, который принят Госдумой в первом чтении. Речь идет о детском больничном комплексе, техническом университете, инженерной школе и набережной в Комсомольске-на-Амуре.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что по многим объектам работа уже ведется силами регионов, федеральные средства, которые будут предоставлены в ближайшее время, ускорят эту работу и позволят ее закончить в 2020 году.

Распределение средств между регионами

Как пояснили журналистам в Минвостокразвития, решение о распределении средств между регионами в соответствии с подписанным в понедельник распоряжением правительства уже принято.

Более 1,7 млрд рублей будет предоставлено Якутии на капитальный ремонт детской поликлиники в городе Нерюнгри, строительство трех школ и модернизацию материально-технической базы для 6 учреждений. Также предусмотрены деньги на многофункциональный спортивный зал в городе Среднеколымске, предполагается реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри.

В Хабаровском крае 8,8 млрд рублей пойдут, в частности, на строительство инфраструктуры для "дальневосточного гектара", лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств "Самбо" в Хабаровске, бассейн в поселке Чегдомын.

В Амурской области 6 млрд рублей пойдут на развитие города Свободного, здесь появится новый детский сад, больница и спортивный комплекс, будут отремонтированы три больницы, восемь школ, дом культуры, техникумы, модернизирована инженерная инфраструктура.

Сахалинская область получит 25,2 млрд рублей на 95 проектов, среди которых строительство четырех учреждений здравоохранения, 15 школ и детских садов, 12 спортивных центров, одного музея, модернизацию 62 объектов транспорта и коммунального хозяйства. В Приморском крае будет реализовано 19 мероприятий стоимостью 5,1 млрд рублей - это две новые поликлиники, установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов, одна школа и пять детсадов, четыре спортивных центра, пять домов культуры. Почти 4,7 млрд рублей на реализацию трех проектов будет выделено Камчатскому краю, что позволит построить краевую больницу, новый стадион, переоснастить восемь техникумов.

Более 600 млн рублей будет направлено Магаданской области, где будет построен стационар детской больницы и два новых спортивных комплекса с бассейнами, модернизирована база трех техникумов. В Еврейской автономной области более 730 млн рублей пойдет на строительство и модернизацию 15 учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, в том числе будет построен новый корпус детской областной больницы.

В Чукотском автономном округе будут модернизированы две больницы, четыре техникума, построена многофункциональная спортивная площадка, приобретены мобильные кочевые жилые дома для оленеводческих бригад - на эти проекты будет выделено более 560 млн рублей.