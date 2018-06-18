Венчурный фонд сооснователя Mail.ru инвестирует в платформу для искусственного интеллекта

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестирует в компанию - разработчик платформы искусственного интеллекта Embodied, говорится в пресс-релизе фонда Grishin Robotics.

"Embodied основан уникальной командой предпринимателей в области робототехники и медицины, и мы рады возможности инвестировать в Embodied вместе с другими фондами", - приводятся в сообщении слова Гришина.

В совокупном объеме раунда финансирования было привлечено $20 млн. Помимо Grishin Robotics в нем также поучаствовали Intel Capital, Osage University Partners, Calibrate Ventures и Jazz Venture Partners. Привлеченные средства будут направлены на привлечение программистов, ученых в области неврологии и художников-аниматоров, также сообщается в пресс-релизе.

Embodied основали бывший топ-менеджер iRobot Паоло Пирджанян и профессор Университета Южной Калифорнии Майя Матарич. Компания занимается разработкой умных роботов-помощников, способных не только помогать людям в быту, но и взаимодействовать с ними.

Grishin Robotics - венчурный фонд, основанный в 2012 Гришиным. В сферу интересов фонда входят стартапы в области робототехники искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.