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"Яндекс.Маркет": пошлина в РФ за все зарубежные интернет-покупки должна быть меньше 20%

Экономика и бизнес
18 июня, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Также в ФТС предложили продавать товары для личного пользования как коммерческие, таможенную пошлину снизить до 20% и ввести комбинированную ставку

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Предложение Федеральной таможенной службы РФ ввести таможенные пошлины для любых интернет-покупок из-за границы в "Яндекс.Маркете" в целом поддерживают, однако считают размер пошлины в 20% таможенной стоимости товара чрезмерным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

18 июня газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ФТС сообщила, что служба направила в Минфин комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. В частности, в ФТС предложили продавать товары для личного пользования как коммерческие, таможенную пошлину снизить с 30% до 20% и ввести комбинированную ставку (например, не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200).

"В целом, мы поддерживаем снижение лимита для трансграничных игроков рынка электронной коммерции, но считаем 20%-ый налог для посылок из-за рубежа очень высоким", - прокомментировали ситуацию в "Яндекс.Маркете".

По мнению представителя компании, если показатель среднего чека посылок из зарубежных интернет магазинов будет низким, а логистические затраты на международную пересылку высокими, то сам бизнес может стать нерентабельным. "Продавцы будут вынуждены отразить данные изменения в цене товара. Нагрузка ляжет на плечи покупателей, которые используют этот канал покупок в попытке сэкономить, а значит наиболее чувствительны к колебаниям цен", - резюмировали в "Яндекс.Маркете".

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1000 в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить пошлину в 30%. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС - до €500 с 2019 года и до €200 с 2020 года.

Как сообщила газета "Ведомости", ФТС уже направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

Минфин в целом согласен с предложением ФТС облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, однако вводить такую норму можно не ранее 2020 года после оценки готовности информационных систем ФТС, отмечал глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

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