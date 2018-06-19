Трамп поручил подготовить список китайских товаров на $200 млрд для введения пошлин

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил в понедельник подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

"Сегодня я поручил представителю США на торговых переговорах [Роберту Лайтхайзеру] определить китайские товары на сумму в $200 млрд для [введения] дополнительных пошлин в размере 10%", - сказано в документе.

Президент подчеркнул, что тарифы в отношении данных товаров будут введены "после завершения правового процесса" и в случае, если "Китай откажется менять свой подход [к торговле], а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых он недавно объявил". По словам Трампа, если Китай "вновь повысит свои пошлины", США "введут дополнительные пошлины" на другие товары стоимостью $200 млрд.

Ответ на ответ

Трамп напомнил, что в пятницу объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. "Эти тарифы налагаются с целью побудить Китай изменить его несправедливую практику [ведения торговли] в сфере технологий и инноваций. Они также служат первым шагом к обеспечению баланса в наших торговых отношениях с Китаем", - отметил глава вашингтонской администрации.

Однако, продолжил он, "к сожалению, Китай решил", что примет аналогичные по масштабу меры. "По-видимому, Китай не намерен менять свою несправедливую практику, связанную с получением [объектов] американской интеллектуальной собственности и технологий. Вместо того, чтобы изменить эту практику, он сейчас угрожает предприятиям, работникам и фермерам Соединенных Штатов, которые не сделали ничего плохого", - полагает президент.

Он назвал неприемлемыми "последние действия со стороны Китая", которые "четко указывают на его решимость постоянно удерживать Соединенные Штаты в несправедливом и невыгодном положении, что нашло отражение в масштабном торговом дефиците" США с КНР в размере $376 млрд.

В связи с этим глава государства указал на "необходимость предпринять дальнейшие действия, чтобы побудить Китай изменить свою недобросовестную практику, открыть свой рынок для американских товаров и принять более сбалансированные торговые отношения с Соединенными Штатами". "Торговые отношения между Соединенными Штатами и Китаем должны быть гораздо более справедливыми", - считает Трамп.

При этом он указал на "отличные отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]". "Мы продолжим совместную работу по многим вопросам, - подчеркнул президент. - Мы будем продолжать использовать все доступные средства для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев".

Обвинения в адрес Китая

Ранее Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.

Как пояснили сотрудники Лайтхайзера, введение пошлин затронет в основном продукцию таких сфер, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, автомобилестроение. "В список не включены товары, часто закупаемые американскими потребителями, такие как сотовые телефоны или телевизоры", - подчеркивается в заявлении.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля будут введены 25%-ные пошлины на американские товары общей стоимостью $34 млрд - главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. А позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.