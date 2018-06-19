NYT: власти США обещали Apple, что собираемые в Китае iPhone не подпадут под пошлины

ТАСС, 19 июня. Администрация США обещала гендиректору корпорации Apple Тиму Куку, что смартфоны iPhone, которые собираются в Китае, не подпадут под пошлины, вводимые Вашингтоном в отношении ряда товаров, импортируемых из КНР. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The New York Times.

По сведениям источников издания, в мае Кук приезжал в Белый дом, чтобы предупредить президента США Дональда Трампа о том, что его торговая политика в отношении КНР потенциально может негативно сказаться на бизнесе, который Apple ведет в Китае. Apple также беспокоится, что и ответные меры, которые может предпринять Пекин, серьезно ударят по бизнесу американской корпорации, отмечает газета.

В администрации США при этом сказали Куку, что пошлины не коснутся iPhone, собираемых на заводах в Китае, пишет The New York Times. В Apple прокомментировать данную информацию отказались.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за того, что Пекин "прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. В распространенном в понедельник Белым домом заявлении американского лидера говорится, что он поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%.

Введение пошлин затронет в основном продукцию таких сфер, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, автомобилестроение. В список не включены товары, часто закупаемые американскими потребителями, включая сотовые телефоны и телевизоры.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.