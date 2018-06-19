В 2018 году объем торговли павильона РФ на 1688.com в Китае может достичь $200 млн

ШАНХАЙ, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Объем торговли запущенного в мае российского национального торгового павильона на площадке 1688.com (принадлежит группе Alibaba) к концу 2018 года должен составить порядка $200 млн. Таким прогнозом в беседе с ТАСС поделилась во вторник генеральный директор подразделения импортных товаров электронной торговой платформы 1688.com Пань Яхун.

"Ожидается, что в 2018 году через ассоциацию "Руспродсоюз" удастся привлечь к работе в этом павильоне свыше 100 российских производителей, которые получат доступ к более чем 10 тыс. китайских региональных покупателей - компаниям, заинтересованным в торговле качественными российскими товарами и продуктами питания", - сказала Пань Яхун, уточнив, что российский национальный торговый павильон стал новым инструментом развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. "Ожидается, что объем торговли павильона к концу 2018 года достигнет $200 млн", - добавила она.

По словам Пань Яхун, за первый месяц работы в павильон вошли 33 китайские компании, которые занимаются импортом российской продукции. В числе товарных позиций она назвала зерновые, муку, алкогольную продукцию, растительное масло, мед, кондитерские изделия и ряд других. Данный павильон, считает она, позволит раскрыть имеющийся потенциал российско-китайской торговли.

Российский национальный торговый павильон на площадке 1688.com был открыт московской компанией "Русский экспорт" совместно с ассоциацией "Руспродсоюз". Соответствующая договоренность была достигнута еще в мае 2017 года. Оператором российского павильона стала зарегистрированная в Шанхае компания First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited (FRC), которая вместе с компанией "Русский экспорт" является частью единого проекта Dakaitaowa, нацеленного на экспорт российских продуктов питания в Китай, а также их продажу через созданную FRC собственную электронную торговую платформу, розничные сети и другие популярные в Китае электронные площадки.

Созданный на 1688.com российский национальный торговый павильон, как пояснила ранее на церемонии его запуска в генконсульстве РФ в Шанхае генеральный директор FRC Анна Барышева, позволит китайским дистрибьюторам находить российских поставщиков, а также получить дополнительный поток покупателей и продвижение продукции. Все сделки, уточнила она, осуществляются в оптовом объеме между дистрибьюторами.

Торговая площадка 1688.com

1688.com - ведущая в КНР торговая площадка B2B (юрлица, которые работают не на конечного потребителя, а на такие же компании), где участниками выступают только зарегистрированные в КНР юридические лица. На ней работает около 10 млн компаний. В категорию наиболее популярных товаров входят продукты и напитки, товары для гигиены и красоты, обувь и одежда, автозапчасти, канцтовары, кухонные принадлежности.

Площадка ориентирована только на оптовых клиентов в Китае самого различного формата: от небольших компаний, которые покупают товар для собственных нужд, до крупных дистрибьюторов и сетей. Dakaitaowa планирует продавать на площадке не только продукты питания, но и косметическую продукцию и прочие потребительские товары российских производителей.

Ежедневный торговый оборот 1688.com составляет около $60 млн и доходит до $20 млрд в год.

Помимо российского, на площадке работают павильоны Японии и Южной Кореи.