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Кабмин изменил механизм распределения субсидий авиаперевозчикам популярных направлений

Экономика и бизнес
19 июня, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

При этом отмечается, что субсидии касаются маршрутов, связывающих субъекты страны с Дальним Востоком, Симферополем и Калининградом

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее срок, после которого можно перераспределять неиспользованный остаток бюджетных денег на субсидирование авиаперевозок по востребованным направлениям. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

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"В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, перераспределять неиспользованный остаток разрешено после 1 июня текущего года (ранее - после 1 сентября)", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что субсидии касаются маршрутов, связывающих субъекты страны с Дальним Востоком, Симферополем и Калининградом. Так, на перевозки по маршрутам между регионами европейской части страны и Дальним Востоком направляется не более 75% ассигнований, еще до 15% - на перевозки по маршрутам между регионами и Симферополем, и не более 10% - на перевозки по маршрутам между субъектами РФ и Калининградом.

Такое решение повысит эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок, указано в сообщении.

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