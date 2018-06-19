Кабмин изменил механизм распределения субсидий авиаперевозчикам популярных направлений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее срок, после которого можно перераспределять неиспользованный остаток бюджетных денег на субсидирование авиаперевозок по востребованным направлениям. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, перераспределять неиспользованный остаток разрешено после 1 июня текущего года (ранее - после 1 сентября)", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что субсидии касаются маршрутов, связывающих субъекты страны с Дальним Востоком, Симферополем и Калининградом. Так, на перевозки по маршрутам между регионами европейской части страны и Дальним Востоком направляется не более 75% ассигнований, еще до 15% - на перевозки по маршрутам между регионами и Симферополем, и не более 10% - на перевозки по маршрутам между субъектами РФ и Калининградом.

Такое решение повысит эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок, указано в сообщении.