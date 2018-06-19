"Известия": Минтранс предложил перевозчикам оборудовать автобусы кондиционерами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ доработало стандарт транспортного обслуживания, в новой редакции он предписывает наличие кондиционеров и систем отопления в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на распоряжение Минтранса, которым утверждены изменения (есть в распоряжении издания).

Как пояснили газете в ведомстве, стандарт потребовал поправок после того, как был введен в тестовом режиме год назад. Помимо наличия кондиционеров и систем отопления, настроенных на поддержание комфортной температуры в любое время года, поправки устанавливают требования к остановкам общественного транспорта: они должны защищать от осадков, а в некоторых регионах - от ветра.

Кроме того, поправки регламентируют число пассажиров, которые могут ехать стоя, их должно быть не больше трех на 1 кв. м. Также на перевозчика возлагаются обязанности по посадке и высадке инвалидов.

В ведомстве подчеркнули, что стандарт имеет рекомендательный характер.