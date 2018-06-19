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Делегация Приморья заключила в Китае соглашения в сфере ЖКХ, здравоохранения и торговли

Экономика и бизнес
19 июня, 8:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК

Стороны подписали пять документов

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. Пять соглашений в сфере торговли, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства и энергетики заключили российские компании и Инвестиционное агентство Приморского края с китайскими партнерами в ходе поездки делегации региона по КНР. Об этом во вторник сообщил пресс- служба администрации края.

Так, компания ООО "Русский экспорт" и корпорация "Бэйдахуан" договорились о создании в Приморье специального представительства, которое займется открытием сельскохозяйственных предприятий. Инвестиционное агентство Приморского края заключило меморандум о взаимодействии с Китайско-Российской ассоциацией торгово-экономической и выставочной деятельности о реализации в Приморье проектов в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Также агентство подписало соглашение с научно-технической корпорацией "Чжункуньцзюлинь" о содействии развитию горнодобывающей отрасли на Дальнем Востоке и торговли между Китаем и Россией. С КОО "ХэйлунцзянЭнергоСтрой" инвестагентство договорилось организовать работу по нескольким проектам в области энергетики. Также агентством подписан меморандум о взаимопонимании с рабочей станцией академиков хэйлуцзянской научно-технической компании "Ляоюань технологи Ко. Лтд."

"Стороны договорились о намерениях сотрудничать, вести переговоры о взаимовыгодных условиях для реализации проектов в сфере медицинского оборудования, переработки травяных пищевых добавок, в области высокотехнологичной медицины и исследований, разработки медицинских приборов на основе государственно-частного партнерства. Стороны также ведут переговоры по сотрудничеству в выпуске совместных фармацевтических продуктов, в области лицензирования и сертификации продукции", сообщили ТАСС в пресс-службе Инвестиционного агентства Приморья.

Официальный визит приморской делегации в Китай начался 13 июня и продлился несколько дней. Представители региона под руководством врио губернатора Андрея Тарасенко посетят Пекин, Чаньчунь и Харбин. По данным Приморскстата, сегодня в Приморье работают около 600 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть их расположена во Владивостоке. Наиболее востребованные сферы деятельности - разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
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