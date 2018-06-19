Резидент ТОР на Чукотке запустил производство детского питания

ТАСС, 19 июня. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Беринговский" запустил производство детского питания на Чукотке, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Детскую молочную кухню в рамках соглашения, подписанного с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", открыла компания "Млада". Инвестиционный проект общей стоимостью 3,5 млн рублей реализован в столице Чукотского автономного округа - Анадыре", - говорится в сообщении.

Оборудование для выпуска смесей и молочных продуктов для детей в возрасте от шести месяцев уже закуплено. На предприятии создано 15 новых рабочих мест.

В ближайшей перспективе резидент ТОР планирует открытие в районах ЧАО сети молочных кухонь, а также диетической кулинарии, где в качестве сырья будут использоваться продукты местного производства: оленина, дичь, различные виды рыбы и дикоросы.

В ТОР "Беринговский" зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей, реализация проектов рассчитана на создание порядка 1,2 тыс. рабочих мест.