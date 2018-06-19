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Киргизия изучает возможность приобретения у РФ военных вертолетов и ЗРК "Бук"

Экономика и бизнес
19 июня, 10:09 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 19, июня. /ТАСС

По словам замначальника Генштаба ВС Киргизии, республика может приобрести две системы ЗРК "Бук-М1" и боевые вертолеты

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БИШКЕК, 19 июня. /ТАСС/. Киргизия рассматривает возможность поставок из России военных вертолетов и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук". Об этом сообщил во вторник в Бишкеке во время восьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между киргизским Жогорку Кенешем (Верховным советом) и Федеральным собранием РФ заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Нурлан Чомоев.

"Мы изучаем вариант поставок из России двух систем ЗРК "Бук-М1" и боевых вертолетов", - сказал он.

По словам генерала, основную часть территории республики занимают горы, в связи с чем киргизская армия нуждается в современных системах ПВО и вертолетах для успешного решения поставленных перед ней задач.

Как заявил Чомоев, за последние шесть лет российская сторона в рамках подписанного в 2012 году межправительственного соглашения безвозмездно предоставила Киргизии различной военной техники и оружия на $125,7 млн, в том числе современное стрелковое оружие, БТР и военно-транспортные самолеты.

Россия и Киргизия являются участниками множества международных организаций, в том числе региональных, а также предназначенных для обеспечения безопасности. В частности, оба государства входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которой в киргизском городе Канте с 2003 года размещена авиабаза РФ.

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