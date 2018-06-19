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Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 64 рубля

Экономика и бизнес
19 июня, 10:15 дата обновления: 19 июня, 10:32 UTC+3

Курс евро составил 74,2 рубля

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 68 копеек и составил 64,13 рубля, превысив показатель в 64 рубля впервые с 2 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на открытии торгов вырос 43 копейки, составив 74,2 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $74,61 за баррель.

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,67%, до отметки в 1082,22 пункта, и держится на уровне минимумов с 16 апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2216,944 пункта.

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