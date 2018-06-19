Россия поставила уникальное оборудование для термоядерного реактора будущего ИТЭР

МОСКВА, 19 июня. Уникальные сверхпроводники для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) поставила в июне Россия, полностью выполнив при этом свое второе соглашение по созданию систем для реактора будущего, сообщила пресс-служба российского проектного центра ИТЭР.

"В полном объеме изготовлены и поставлены в Международную организацию ИТЭР сверхпроводники полоидального поля для магнитной системы будущей установки", - говорится в сообщении.

Сверхпроводящая электромагнитная система - одна из ключевых и самых дорогостоящих систем ИТЭР, который строится международным сообществом на юге Франции, рядом с исследовательским центром Кадараш. Соглашение об изготовлении и поставке сверхпроводника, предназначенного для изготовления катушек полоидального поля, было подписано между организацией ИТЭР и российским агентством ИТЭР в 2009 году.

Cверхпроводник - затянутый в металлическую оболочку сверхпроводящий кабель, состоящий из стрендов - уникального композиционного изделия, содержащего около 5 тыс. тончайших сверхпроводящих волокон. Для выполнения Россией своих обязательств перед Организацией ИТЭР производство стрендов было создано на территории Чепецкого механического завода (город Глазов, Удмуртия).

Для изготовления уникального оборудования Россия заключила с европейским агентством ИТЭР двустороннее соглашение, по которому сверхпроводниковые стренды и кабели изготавливались РФ, а оболочка проводника, затягивание кабеля в оболочку и обжатие проводника производились европейскими партнерами.

"Это уже вторая из 25 систем, входящих в сферу российской ответственности, изготовление которой российская сторона успешно завершила, что подтверждено официальным протоколом Международной организации ИТЭР", - говорится в сообщении.

О проекте ИТЭР

Проект ИТЭР реализуют семь партнеров (Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония) рядом с исследовательским центром Кадараш (Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР - разработанная советскими учеными система токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция (МКС) и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.