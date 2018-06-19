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СМИ: Куба и Россия договорились о реализации проектов в области промышленности

Экономика и бизнес
19 июня, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Представители двух стран сообщили, что в рамках заседания рабочей группы ожидается также подписание двух контрактов между предпринимателями

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ТАСС, 19 июня. Куба и Россия намерены реализовать ряд проектов в области промышленности, в частности в сфере гражданской авиации, металлургии и тяжелого машиностроения. Протокол об этом подписали в понедельник в кубинской столице вице-министр промышленности Кубы Хосе Альварес и заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, сообщило Кубинское новостное агентство (ACN).

Достигнутые договоренности предусматривают также "сотрудничество в сфере транспорта, строительства спецтехники, а также в химической и легкой промышленности", отметило ACN. Реализация будущих проектов послужит расширению экономических и коммерческих связей между предприятиями двух стран и "укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений".

Протокол о сотрудничестве подписан в рамках восьмого заседания рабочей группы Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно открылось в рамках визита российской делегации в Гавану для участия в Международной промышленной выставке "Кубаиндустрия-2018".

Представители двух стран сообщили, что в рамках заседания рабочей группы ожидается также подписание двух контрактов между предпринимателями. Один из них касается модернизации текстильной промышленности, а второй предусматривает создание совместного предприятия по производству стройматериалов.

Как отмечают кубинские представители, за два последних года товарооборот между Россией и Кубой увеличился в два раза и достиг $400 млн. Тем не менее, в Гаване считают, что потенциал возможностей российско-кубинского сотрудничества еще не раскрыт в полной мере.

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