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Ярославская область готова наращивать торговые связи с Шанхаем

Экономика и бизнес
19 июня, 10:35 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 19, июня. /ТАСС

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, область также хочет наладить взаимодействие с мегаполисом в фармацевтике и туризме

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ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Ярославская область готова к наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Шанхаем и налаживанию взаимодействия с мегаполисом по таким направлениям, как фармацевтика и туризм. Об этом заявил во вторник губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с мэром Шанхая Ин Юном.

"Я хотел бы отметить, что мы уделяем особое внимание созданию своего рода "зеленого коридора" для инвесторов, которые заходят с программами, и сокращению сроков получения разрешительной документации", - сказал Миронов, добавив, что осуществляется и сопровождение инвестиционных проектов.

"Мы также готовы к расширению наших торговых связей. Экономический потенциал Ярославской области постоянно растет и развивается хорошими темпами", - заявил губернатор. Успешнее всего развиваются такие области, как машиностроение, химическая промышленность, приборостроение, а также производство энергетического оборудования, уточнил он.

В ходе беседы с мэром Шанхая Миронов предложил рассмотреть вопрос о налаживании сотрудничества в сфере фармацевтики и по линии традиционной китайской медицины. Ярославская область, обратил внимание губернатор, готова сотрудничать с Шанхаем и в сфере туризма.

"Как показала новая встреча наших национальных лидеров, отношения России и Китая развиваются успешно и стремительными темпами. Мы считаем, что в этой связи необходимо развивать новые инструменты, которые будут помогать развитию межрегионального сотрудничества России и Китая. Я уверен, что это будет содействовать укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы наших народов", - сказал Дмитрий Миронов, который также является сопредседателем Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Губернатор на встрече пригласил мэра Шанхая посетить Ярославскую область.

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