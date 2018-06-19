Инвестор планирует построить в Хабаровском крае суда для круизов по Амуру за 5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Инвестор из Перми планирует построить на одном из судозаводов в Хабаровском крае серию судов для круизов по Амуру на общую сумму около 5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры региона Виталий Селюков.

"Мы ведем переговоры с инвестором из Перми. Мы уже встречались с руководством и Амурского, и Хабаровского судозаводов на предмет строительства нескольких круизных судов", - сказал Селюков.

Он уточнил, что инвестор планирует построить в Хабаровском крае пять двух-трехпалубных круизных судов класса "река-море" вместимостью до 200 человек. "Одно судно стоит порядка 1 млрд рублей. Срок окупаемости очень велик, потому что навигация короткая. Инвестор рассматривает возможность использования этих судов зимой в Черном и Белом морях через Северный морской путь", - сказал Селюков.

Он добавил, что река Амур "бесхозная" в части круизов, строительство флота под эти цели станет следующим этапом в развитии туризма в регионе. В крае идет восстановление речной инфраструктуры, в частности ведется реконструкция набережной.