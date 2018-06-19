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Мэр Шанхая заявил, что настроен на расширение сотрудничества с регионами России

Экономика и бизнес
19 июня, 11:37 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 19, июня. /ТАСС

Ин Юн добавил, что Шанхай уже имеет побратимские отношения с Санкт-Петербургом и нацелен на установление дружественных связей с Москвой

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ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Шанхай готов к наращиванию и активизации сотрудничества с российскими регионами, в том числе и с Ярославской областью. Об этом заявил во вторник мэр города Ин Юн на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, передает ТАСС с места событий.

"Этот и следующий года объявлены Годами межрегионального сотрудничества РФ и КНР. Шанхай готов в рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия, а также в рамках перекрестных Годов расширять сотрудничество с российскими регионами, в том числе и с Ярославской областью", - сказал мэр города, подчеркнув, что Шанхай, будучи одним из крупнейших торговых, финансовых и экономических центров Китая, имеет побратимские отношения с Санкт-Петербургом, а также развивает сотрудничество по самым разным направлениям и с другими регионами РФ. По словам мэра, город нацелен и на активизацию дружественных связей с Москвой.

В ходе беседы Ин Юн упомянул о "Балтийской жемчужине" - крупном совместном проекте в сфере недвижимости, участие в котором принимают и шанхайские компании. Обратил внимание мэр города и на зарегистрированный в зоне свободной торговле Шанхая российский проект Dakaitaowa, нацеленный на продвижение экспорта в Китай российских продуктов питания.

Говоря о возможных перспективных направлениях для сотрудничества, мэр города обратил внимание на то, что в Шанхае на высоком уровне развития находятся такие отрасли, как автомобилестроение, фармацевтика, инновации и высокие технологии. Глава администрации города выразил надежду и на "расширение числа российских компаний в зоне свободной торговли Шанхая".

Губернатор Ярославской области посетил Шанхай в рамках своей рабочей поездки в Китай. 17 июня Дмитрий Миронов провел в Харбине встречу с партийным секретарем северо- восточной провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем, который вместе с ним сопредседательствует в Совете по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

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