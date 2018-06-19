Минфин РФ представит 11 июля в Госдуме первые проектировки бюджета на 2019 год

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин России представит 11 июля в Госдуме первые проектировки бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы 11 июля проведем парламентские слушания по уже проектировкам бюджета на следующую трехлетку (на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы - прим.ред.)", - сказал Силуанов.

Он отметил, что на этих слушаниях Минфин с парламентом будет рассматривать основные приоритеты, которые правительство будет предлагать на следующую трехлетку. "Будем очень подробно обсуждать и ресурсное обеспечение, и направление расходов, чтобы достичь тех целей экономической и социальной политики, которые стоят перед нашим государством", - отметил первый вице-премьер.

Сегодня Госдума приняла во втором чтении поправки к бюджету 2018 года. В том числе Минфин и правительство предложили заложить в бюджет профицит в 0,5% по итогам этого года против заложенного ранее дефицита в 1,2%. Силуанов пояснял, что в ходе следующих поправок, осенью 2018 года, профицит может быть еще раз скорректирован в сторону увеличения.