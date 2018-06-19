Госдума приняла закон об отмене плановых проверок в сфере рекламы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, который предусматривает отмену плановых проверок антимонопольными органами законодательства в сфере рекламы.

Сейчас при проведении плановых проверок в сфере рекламы антимонопольные органы, как правило, анализируют образцы рекламных материалов, в то числе теле- и радиорекламы, которые были использованы не ранее одного года до даты проведения проверок. Речь идет о рекламе, которая на момент проверки уже не распространяется и на которую не было жалоб.

Закон определяет только два основания для внеплановой проверки: одно из них - мотивированное представление антимонопольной службы, второе - публикации СМИ о нарушении обязательных требований. При этом предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки по данному основанию не допускается.

Документ разработан в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и направлен на снижение административной нагрузки на организации граждан и предпринимателей и на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. Отмена плановых проверок не приведет к снижению эффективности антимонопольного контроля за соблюдением законодательства о рекламе, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

В 2016 году антимонопольные органы провели 40 плановых проверок, при этом с помощью иных форм контроля выявлено свыше 5 тыс. нарушений законодательства о рекламе.