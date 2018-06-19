Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция примет чемпионат мира по футболу среди роботов в 2020 году

Экономика и бизнес
19 июня, 17:20 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Роботов-футболистов выставят на международные соревнования более четырех десятков стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ПАРИЖ, 19 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Чемпионат мира по футболу среди роботов пройдет в городе Бордо в 2020 году. Об этом сообщили агентству France Presse (AFP) организаторы мероприятия.

Смотрите также
Основатель компании Promobot Алексей Южаков на презентации новой версии автономного робота-помощника Promobot V.3 в технопарке "Сколково"

Робот не болеет, не ходит на обед

Согласно их данным, роботов-футболистов выставят на международные соревнования более четырех десятков стран. Город Бордо выбран неслучайно - именно на его территории расположена Бордосская лаборатория информационных исследований (Labri), занимающаяся, в частности, вопросами искусственного интеллекта и робототехникой. В ней была создана  команда роботов небольших размеров (90-сантиметрового роста, так называемая категория Kid Size) Rhoban. В течение двух лет подряд (2016-2017)  Бордосская лаборатория завоевывала с ней звание чемпиона мира по футболу в категории "разумной техники". 

В понедельник кандидатура Бордо на проведение ЧМ-2020 была одобрена в Монреале, где открылся чемпионат 2018 года. Соревнования в Бордо в 2020 году станут 24-ми по счету в категории борьбы за кубок RoboCup. Им будут предшествовать игры в Австралии в 2019 году.

Во Франции кроме команды-чемпиона из Бордо существуют еще две - "Три мушкетера", участников которой создают в Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, а также команда роботов при Инженерной высшей школе Лиона.

Смотрите также

Роботы-футболисты казанских ученых смогут сыграть с людьми через пять-десять лет

Футбольный матч между роботами планируется провести перед ЧМ-2018 в Казани

Первые соревнования роботов в игре в футбол на приз RoboCup (сокращение от Robot Soccer World Cup) были проведены группой из трех японских разработчиков робототехники еще в 1996 году. При этом они поставили перед инженерами всех стран задачу - создать высокоэффективную и полностью автономную в своих действиях футбольную команду роботов, которая к 2050 году должна обыграть реальную человеческую сборную в лице чемпиона мира. Причем с полным соблюдением правил FIFA.

Сейчас группы разработчиков встречаются на четырехдневных соревнованиях, в ходе которых их роботы не только соревнуются в футболе, но и демонстрируют свои способности в спасении людей в условиях природных катастроф и оказании различного рода помощи людям в домашних условиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости