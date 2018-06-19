Франция примет чемпионат мира по футболу среди роботов в 2020 году

ПАРИЖ, 19 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Чемпионат мира по футболу среди роботов пройдет в городе Бордо в 2020 году. Об этом сообщили агентству France Presse (AFP) организаторы мероприятия.

Согласно их данным, роботов-футболистов выставят на международные соревнования более четырех десятков стран. Город Бордо выбран неслучайно - именно на его территории расположена Бордосская лаборатория информационных исследований (Labri), занимающаяся, в частности, вопросами искусственного интеллекта и робототехникой. В ней была создана команда роботов небольших размеров (90-сантиметрового роста, так называемая категория Kid Size) Rhoban. В течение двух лет подряд (2016-2017) Бордосская лаборатория завоевывала с ней звание чемпиона мира по футболу в категории "разумной техники".

В понедельник кандидатура Бордо на проведение ЧМ-2020 была одобрена в Монреале, где открылся чемпионат 2018 года. Соревнования в Бордо в 2020 году станут 24-ми по счету в категории борьбы за кубок RoboCup. Им будут предшествовать игры в Австралии в 2019 году.

Во Франции кроме команды-чемпиона из Бордо существуют еще две - "Три мушкетера", участников которой создают в Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, а также команда роботов при Инженерной высшей школе Лиона.

Первые соревнования роботов в игре в футбол на приз RoboCup (сокращение от Robot Soccer World Cup) были проведены группой из трех японских разработчиков робототехники еще в 1996 году. При этом они поставили перед инженерами всех стран задачу - создать высокоэффективную и полностью автономную в своих действиях футбольную команду роботов, которая к 2050 году должна обыграть реальную человеческую сборную в лице чемпиона мира. Причем с полным соблюдением правил FIFA.

Сейчас группы разработчиков встречаются на четырехдневных соревнованиях, в ходе которых их роботы не только соревнуются в футболе, но и демонстрируют свои способности в спасении людей в условиях природных катастроф и оказании различного рода помощи людям в домашних условиях.