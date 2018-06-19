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ЦБ РФ предлагает обязать налогоплательщиков информировать банки о займах от нерезидентов

Экономика и бизнес
19 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как следует из указа регулятора, физлицо должно оповестить банк, где открыт счет и куда поступили деньги

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России предлагает обязать физических лиц - резидентов РФ в случае возврата долга со стороны нерезидента оповещать банк, в котором открыт счет, о наличии соответствующего займа. Проект указания был размещен регулятором на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из документа, физлицо - резидент должно оповестить банк, где открыт счет и куда поступили деньги, о назначении платежа не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем зачисления средств на счет. При этом налогоплательщик будет обязан оповестить банк о займе даже в случае получения процента по долгу.

В случае если физлицо - резидент задолжал нерезиденту и отправил средства на его счет, он должен предоставить в свой банк, со счета которого были списаны деньги, соответсвующий договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом.

Изменения предлагается внести в инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". В настоящее время в инструкции не прописана обязанность физлиц - резидентов оповещать о подобных займах.

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