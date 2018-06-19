Песков: встречи Путина с кабмином по вопросу пенсионной реформы пока в графике нет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с кабинетом министров в ближайшее время для обсуждения пенсионной реформы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, в графике нет таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин консультации с кабмином по пенсионной реформе в ближайшее время.

Кабмин 14 июня рассмотрел, как выразился премьер-министр Дмитрий Медведев, ряд "важнейших законопроектов, которые касаются изменений в пенсионной и налоговой системах".

После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет.