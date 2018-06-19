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Песков: встречи Путина с кабмином по вопросу пенсионной реформы пока в графике нет

Экономика и бизнес
19 июня, 12:14 дата обновления: 19 июня, 12:24 UTC+3

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин рассмотрел ряд "важнейших законопроектов, которые касаются изменений в пенсионной и налоговой системах"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с кабинетом министров в ближайшее время для обсуждения пенсионной реформы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Пока нет, в графике нет таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин консультации с кабмином по пенсионной реформе в ближайшее время.

Кабмин 14 июня рассмотрел, как выразился премьер-министр Дмитрий Медведев, ряд "важнейших законопроектов, которые касаются изменений в пенсионной и налоговой системах".

После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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