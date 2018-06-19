Башню "Лахта центр" в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию в конце года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Самое высокое здание в Европе "Лахта центр", который строится для нужд Газпрома в Санкт-Петербурге, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам исполнительный директор многофункционального комплекса "Лахта центр" Александр Бобков.

СПЕЦПРОЕКТ Лахта Центр – горизонты новых форм Специальный проект ТАСС о самом высоком здании Европы

"Ввод в эксплуатацию, как и планировали, в конце 2018 года. Для того, чтобы закончить в директивные сроки, нам приходилось возводить по одному этажу в неделю. Мы 52 этажа в год возводили", - сказал он и добавил, что с башни сняли последний строительный кран.

По его словам, акт ввода в эксплуатацию должен быть получен в конце октябре, однако из-за бюрократических особенностей до конца весь процесс завершится к концу года. "Газпром начинает обустраивать свои офисы с момента ввода в эксплуатацию, грубо говоря, в ноябре", - добавил он. По проекту здание планируется эксплуатировать не менее 100 лет.

Смотровая площадка

Первые посетители появятся на самой высокой смотровой площадке в Петербурге на уровне более 360 м в "Лахта центре" в конце 2019 года, сообщил Бобков.

"Общественные посетители, я думаю, синхронизируются со сроком обустройства, а оно будет закончено синхронно с заездом основных жителей. Расчетно это конец 2019 года, я думаю, что Новый год 2019-2020 будем уже полноценно функционировать", - сказал он.

По его словам, одновременно на площадке смогут находиться 50 человек. Проход организуют сеансами для групп, стоимость входа определит оператор. В год планируется принимать 300-350 тыс. человек.

Самым высоким небоскребом Европы башня стала в октябре 2017 года, перегнав башню "Федерация" в Москве (374 метра, по данным официального сайта комплекса). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 8 тыс. человек. Генеральным подрядчиком строительства является компания Renaissance Construction, которая работала над проектами и строительством зданий и сооружений в разных странах мира, в том числе башни "Эволюция" в "Москва-сити".

В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. квадратных метров на 86 этажах. Еще около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.