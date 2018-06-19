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Набиуллина: уровень инфляции позволит "достаточно спокойно пройти" изменение ставки НДС

Экономика и бизнес
19 июня, 12:52 дата обновления: 19 июня, 14:08 UTC+3

В конце прошлой недели ЦБ оценивал годовой темп прироста потребительских цен в апреле - мае в 2,4%, как и в марте

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инфляция в России на данный момент находится на уровне 2,5%, повышение НДС до 20% добавит к инфляции 1 п.п., что позволит "достаточно спокойно пройти" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

"Надо сказать, что сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем с большой вероятностью достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС", - сказала она.

В конце прошлой недели ЦБ оценивал годовой темп прироста потребительских цен в апреле - мае в 2,4%, как и в марте.

Ниже прогноза

Инфляция в этом году может оказаться чуть ниже прогноза (3,5 - 4%), при высоком урожае и отсутствии опережающих эффектов от налоговых новаций, заявила Набиуллина. Прогноз может быть пересмотрен осенью, добавила она.

"Наша прогнозная оценка, уточненная уже после повышения НДС - 3,5 - 4%. Мы не исключаем того, что она может оказаться чуть ниже, если будут благоприятные факторы: большой рост урожая и если не будет никаких опережающих эффектов от налоговых новаций уже на цены этого года", - сказала она.

"Мы сейчас достаточно консервативны в подходе к этим факторам, мы рассчитываем на хороший урожай, но не на большой его рост. У нас будет возможность осенью уточнить наши прогнозы", - сказала она.

Повышение НДС

Правительство предлагает с 2019 года повысить НДС с 18% до 20%. По оценке Минфина, новация позволит увеличить доходы бюджета на 600 млрд рублей в год.

Это предложение заставило ЦБ повысить прогноз инфляции и стало одной из причин сохранения ключевой ставки Банка России на прошлой неделе на уровне 7,25%, несмотря на низкую инфляцию и устойчивость курса рубля в мае.

По словам Набиуллиной, в следующем году инфляция временно может подняться до 4,5%, после чего вернется к 4%.

Будущий рост НДС также заставил регулятора замедлить переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

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