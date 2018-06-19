Объем выпущенных карт "Мир" достиг 37 млн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Национальная система платежных карт на сегодняшний день выпустила 37 млн карт "Мир", сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В настоящий момент выпущено 37 млн карт "Мир". И для нас очень важно, что растет не только количество выпущенных карт, но и объем безналичных операций с помощью карты "Мир", - отметила она.

При этом, по словам Набиуллиной, в настоящее время более 95% работников бюджетной сферы и пенсионеров уже перешли на пользование картами "Мир".

О картах "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

Перевод бюджетников на карты "Мир" начался в июле 2017 года и должен продлиться год. Для пенсионеров переходный период продлится до июля 2020 года.