ЦБ РФ в будущем намерен санировать только крупные банки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России намерен в будущем использовать механизм финансового оздоровления кредитных организаций только для крупных банков. Об этом сообщила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"На будущее санацию мы будем применять редко - только для крупных, имеющих системное значение для федерального и регионального рынка, кредитных организаций", - сказала она.

Годом ранее начал работу новый механизм санации кредитных организаций. Он предусматривает финансовое оздоровление банков с использованием средств Банка России через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора (ранее санации осуществлялись изъявившими желание банками-санаторами за счет средств Агентства по страхованию вкладов).

Первыми банковскими группами, для санации которых использовался новый механизм, стали "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.

Без нового механизма их санация обошлась бы ЦБ намного дороже, сообщила Набиуллина. "Все три группы крупные, в них входили крупнейшая страховая компания, негосударственные пенсионные фонды, другие банки, они работали и в реальном секторе, и с населением. Их санация позволила нам защитить от потерь миллионы граждан - восемь миллионов граждан-клиентов, а также сотни тысяч - 563 тысячи - предприятий", - сказала глава ЦБ.

Как сообщал ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, ЦБ уже потратил на санацию Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка 2,6 трлн рублей.

Как подчеркнула во вторник Эльвира Набиуллина, ЦБ намерен вернуть большую часть этих средств за счет работы с непрофильными активами, возврата предоставленной банкам ликвидности и продажи объединенного банка (ранее было принято решение об объединении "ФК Открытие" и Бинбанка).