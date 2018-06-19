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ЦБ РФ в будущем намерен санировать только крупные банки

Экономика и бизнес
19 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как сообщал зампред Банка России Василий Поздышев, регулятор уже потратил на санацию Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка 2,6 трлн рублей

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России намерен в будущем использовать механизм финансового оздоровления кредитных организаций только для крупных банков. Об этом сообщила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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"На будущее санацию мы будем применять редко - только для крупных, имеющих системное значение для федерального и регионального рынка, кредитных организаций", - сказала она.

Годом ранее начал работу новый механизм санации кредитных организаций. Он предусматривает финансовое оздоровление банков с использованием средств Банка России через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора (ранее санации осуществлялись изъявившими желание банками-санаторами за счет средств Агентства по страхованию вкладов).

Первыми банковскими группами, для санации которых использовался новый механизм, стали "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.

Без нового механизма их санация обошлась бы ЦБ намного дороже, сообщила Набиуллина. "Все три группы крупные, в них входили крупнейшая страховая компания, негосударственные пенсионные фонды, другие банки, они работали и в реальном секторе, и с населением. Их санация позволила нам защитить от потерь миллионы граждан - восемь миллионов граждан-клиентов, а также сотни тысяч - 563 тысячи - предприятий", - сказала глава ЦБ.

Как сообщал ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, ЦБ уже потратил на санацию Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка 2,6 трлн рублей.

Как подчеркнула во вторник Эльвира Набиуллина, ЦБ намерен вернуть большую часть этих средств за счет работы с непрофильными активами, возврата предоставленной банкам ликвидности и продажи объединенного банка (ранее было принято решение об объединении "ФК Открытие" и Бинбанка).

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Темы
Ситуация вокруг Бинбанка Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг Промсвязьбанка Ситуация вокруг банка "Открытие"
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