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СМИ: набсовет Audi уволил Штадлера с поста главы концерна

Экономика и бизнес
19 июня, 13:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, июня. /ТАСС

И.о. руководителя компании назначен Брам Шот, сообщает Bayerische Rundfunk

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БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет автоконцерна Audi официально уволил с поста главы компании Руперта Штадлера, который был задержан в связи с "дизельным скандалом", и назначил и. о. руководителя Брама Шота. Об этом сообщила во вторник радиостанция Bayerische Rundfunk.

Шот ранее возглавлял отдел продаж и маркетинга Audi.

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Штадлер был задержан в утром 18 июня правоохранительными органами, а затем помещен в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что подозреваемый может попытаться скрыть следы преступления. Штадлер занимал пост главы Audi 11 лет. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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