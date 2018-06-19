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В ФАС заявили о стабилизации цен на бензин

Экономика и бизнес
19 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В ведомстве назвали несколько причин, которые могли вызвать нестабильность на рынке топлива

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Цены на бензин стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и некоторого снижения во вторую неделю месяца, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, выступая в Совете Федерации.

"Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался… вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке", - сказал он.

Причинами роста цен ФАС назвал увеличение налогов, рост мировых цен, изменение динамики курса рубля, проведение плановых и внеплановых ремонтов на ПНЗ, обеспечение поставки топлива на биржевые торги, а также возможное нарушение антимонопольного законодательства. Для стабилизации цен ФАС применил "весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников", отметил Голомолзин.

"Наши требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок. Снятие соответствующих объемов с экспорта, обеспечение регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках", - добавил он.

Компании, напомнил Голомолзин, согласно четырехстороннему соглашению с ФАС, должны поставлять на внутренний рынок не менее 20% от произведенных объемов нефтепродуктов.

Для оптимизации биржевой торговли ФАС совместно с Минэнерго приняли поправки в совместный приказ, в соответствии с которым индикаторы цен рассчитывались из параметров цен от независимых покупателей, а не компаний, которые входят в группу лиц.

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