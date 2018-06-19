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ФТС предлагает облагать пошлиной покупки любой стоимости из зарубежных интернет-магазинов

Экономика и бизнес
19 июня, 14:00 дата обновления: 19 июня, 14:56 UTC+3

Целью нововведения является создание равных условий конкуренции

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает облагать пошлиной покупки любой стоимости из зарубежных интернет-магазинов, при этом снизить единую ставку с 30% до 20%, но не менее €1 за кг, говорится в материалах ФТС.

Сбор будет взиматься и с товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает €200. Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, под которую могут помещаться иностранные товары для пересылки или пользования на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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"Целью является создание равных условий конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов, упрощение и снижение расходов на таможенное администрирование трансграничной интернет-торговли", - отмечают в ФТС.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас покупки в иностранных интернет-магазинах имеют ряд преимуществ перед покупками в российских: они не облагаются налогами (в пределах нормы беспошлинного ввоза), на них не распространяются требования технических регламентов по качеству и безопасности продукции. В результате это стимулирует переход большего объема трансграничной торговли в формат почтовых отправлений.

Эти предложения ФТС уже направила в Минфин. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство в целом согласно с предложениями ФТС, но такие изменения возможны не ранее 2020 года и только после оценки готовности информационных систем таможни.

А по мнению Минпромторга, пошлина с каждой интернет-покупки снизит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции. Между уплатой НДС иностранным интернет-магазином и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница, указывали в Минпромторге. А сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тыс. в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину.

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС - до €500 с 2019 года и до €200 с 2020 года.

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