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Минкомсвязь запустила мобильное приложение для бизнеса

Экономика и бизнес
19 июня, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Сервис предоставляет доступ к информации о проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя и о штрафах

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь России запустила цифровой сервис, состоящий из мобильного приложения "Госуслуги бизнес" и обновленного личного кабинета для предпринимателей на Едином портале госуслуг, сообщает министерство.

Приложение предоставляет доступ к информации о прошедших, текущих и будущих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на зарегистрированные на компанию транспортные средства. Также в приложении можно записаться на прием в органы прокуратуры, подать в них обращение, отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности.

Приложение доступно владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. Вход в "Госуслуги бизнес" осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

Аналогичные возможности доступны в обновленном личном кабинете юридического лица на Едином портале госуслуг.

Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано 72,5 млн россиян.

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