Суд принял к производству иск "РГС Капитал лимитед" к "ФК Открытие"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск зарегистрированной на Кипре компании "РГС Капитал лимитед" к банку "ФК Открытие", следует из материалов суда. Собеседование сторон и предварительное судебное заседание назначено на 16 июля. Суть претензий и исковые требования в картотеке не указаны.

13 июня бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров обвинил "ФК Открытие" в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в "Росгосстрахе" и заявил о намерении оспорить в суде часть ее условий, подав к банку встречные иски.

По его словам, использование бренда "Росгосстраха" "РГС Жизнью" (не вошла в периметр сделки с "ФК Открытие", ее "хозяином" объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер - прим. ТАСС) и продажа в офисах "Росгосстраха" продуктов "РГС Жизни" были условиями большой сделки, которые сейчас не выполняются "ФК Открытие", считает Хачатуров.

Уголовное дело против брата Хачатурова Сергея, бывшего вице-президента "Росгосстраха", обвиняемого в растрате, - это, по словам Данила Хачатурова, также по факту "оспоренный ("ФК Открытие") кусок большой сделки".

6 июня "Росгосстрах" подал к "РГС Жизни" иск на 116 млрд рублей об использовании товарного знака. 14 июня суд удовлетворил иск "Капитал Перестрахования" (входит в группу "Росгосстраха") к бывшему гендиректору Дауру Джениа о взыскании 827 млн рублей - в "Росгосстрахе" считают, что эти средства были выведены в пользу прежних собственников.

"Росгосстрах" в 2017 году перешел под контроль банка "ФК Открытие" и в рамках санации материнского банка получил от ЦБ финпомощь в общем объеме 16 млрд рублей.