Отмена турникетов в транспорте Москвы сократит время в пути на 5 -15 минут

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Отмена турникетов на всем городском наземном транспорте Москвы сократит пассажирам время движения в пути от 5 до 15 минут. Об этом сообщается во вторник в материалах пресс-службы столичной мэрии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поручил с сентября отменить турникеты в наземном транспорте Москвы.

"После нескольких экспериментов в начале 2018 года правительство Москвы отменило турникеты на 80 наиболее востребованных автобусных маршрутах ГУП "Мосгортранс" и в трамваях "Витязь-М". С 16 июня 2018 года на работу без турникетов перешли все городские трамваи. Как показала практика, отмена турникетов позволяет пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут", - сообщается в материалах.

Первые турникеты в столичном общественном транспорте были установлены в 2001 году в Зеленограде, в течение нескольких следующих лет они были внедрены на абсолютном большинстве маршрутов ГУП "Мосгортранс".

"Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества. Затруднения при посадке существенно снижают эффективность функционирования выделенных полос для общественного транспорта", - отмечается в материалах.

Вместе с тем, в пресс-службе подчеркнули, что на бестурникетных маршрутах "на первых порах увеличивается число безбилетников, однако это не критично благодаря работе службы контроля". Для удобства оплаты проезда одновременно с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов ГУП "Мосгортранс" будут оборудованы валидаторами.