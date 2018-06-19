Более 25 млрд рублей инвестировано в инфраструктуру транспорта Самарской области перед ЧМ

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Более 25 млрд рублей было вложено в развитие транспортной инфраструктуры Самарской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом во вторник сообщил журналистам врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

"Шесть млрд рублей было потрачено на реконструкцию самарского аэропорта Курумоч, далее 3 млрд рублей было направлено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Кроме того, за счет средств федерального бюджета мы получили 12 млрд рублей на инфраструктуру чемпионата - это автомобильная дорога Волжский - аэропорт Курумоч и Московское шоссе", - сказал Пивкин.

Также, по его словам, за счет средств областного бюджета в 2015-2017 годах порядка 4,4 млрд рублей было направлено на приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения. Только в Самаре в нормативное состояние было приведено 67 улиц общей протяженностью 122 км.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. В Самаре 17 июня прошел матч Коста-Рика - Сербия, далее самарский стадион "Самара Арена" примет встречи группового этапа Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.