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ЦБ против предоставления форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов

Экономика и бизнес
19 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет поддерживать вовлечение россиян в торговлю разными валютам

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации", - заявила она.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект, который разрешает физическим лицам заключать рамочный договор с форекс-дилером без присутствия в офисе - при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Авторы законопроекта указывали, что отсутствие такой возможности - главная причина, которая препятствует росту этого рынка в России.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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