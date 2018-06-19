ЦБ против предоставления форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации", - заявила она.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект, который разрешает физическим лицам заключать рамочный договор с форекс-дилером без присутствия в офисе - при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Авторы законопроекта указывали, что отсутствие такой возможности - главная причина, которая препятствует росту этого рынка в России.