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Чешская компания покупает две шахты в Ростовской области

Экономика и бизнес
19 июня, 14:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

В компании считают, что добытый на одной из шахт уголь можно продавать на внутреннем и внешнем рынках

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Чешская компания E.Connect Assets покупает два угледобывающих предприятия в Ростовской области - ООО "Шахта Ростовская" и шахту "Замчаловская", сообщила во вторник пресс-служба компании.

"E.Connect Assets приобретает угледобывающее предприятие шахта "Замчаловская" в городе Гуково Ростовской области. Промышленные запасы шахты "Замчаловская" составляют 27,451 млн тонн угля марки А.  Плановая производственная мощность шахты составляет 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

В компании считают, что добытый на шахте "Замчаловская" уголь можно реализовать на внутреннем и внешнем рынках. "Инвестиционная программа разработана с целью оптимизации угледобывающего и обогатительного процессов, модернизации поверхностных и подземных комплексов шахты и улучшения показателей работы предприятия. На данный момент шахта "Замчаловская" находится в режиме поддержания горных выработок. Возобновление работ на шахте запланировано на 2018 год с целью достичь показателей плановой производственной мощности в 1 миллион тонн в год", - добили в пресс-службе.

Кроме того, по данным компании, в марте E.Connect Assets "финализировала приобретение угледобывающего предприятия ООО "Шахта Ростовская" в Гуково". "Промышленные запасы шахты "Ростовская" составляют 40 млн тонн, к выемке на данный момент подготовлены 2,5 млн тонн. Производственная мощность шахты - 600 тысяч тонн в год", - сообщает компания.

Сейчас шахта "Ростовская" находится в режиме поддержания горных выработок и откачки воды. Возобновление работ на шахте запланировано на II-III квартал 2018 года. Компания планирует создать более 1000 рабочих мест на шахте.

По данным компании, офис E.Connect Assets находится в Чехии, также есть филиалы на Украине и в Словакии.

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