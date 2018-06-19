Эксперты: пенсионная реформа должна сохранить льготы и статус определенных категорий

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в России оправдано, однако при проведении реформы необходимо сохранить особый статус выхода на пенсию для определенных категорий населения, в частности жителей арктических регионов, и льготы для многодетных. Такое мнение ТАСС высказали главы ряда российских субъектов и эксперты.

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Предложение правительства пройдет обсуждение с экспертами и регионами.

"Климатические" льготы и "скачки"

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

По мнению зампредседателя Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александра Лутовинова, при выходе на пенсию россиян должны учитываться в том числе климатические условия регионов, в которых они проживают.

"Важно предусмотреть для жителей арктических регионов страны определенные льготы, в том числе в виде возраста выхода на пенсию, разумеется, не как у всех. Если вы живете в Москве, а мы в Нарьян-Маре, у нас разные климатические условия и условия в жизни в целом", - сказал он ТАСС.

С мнением Лутовинова согласна заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Нужно отметить, что рядом поправок предполагается неприменение новой нормы по отношению к оленеводам, я считаю, что необходимо расширить этот профессиональный спектр. Перечень необходимо расширить всеми теми категориями граждан, которые ведут традиционный образ жизни. Это, как правило, представители коренных малочисленных народов Севера, которые непосредственно работают в экстремальных северных условиях", - отметила она.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Карелии, депутат местного парламента Анна Лопаткина считает, что реформа "должна предлагать... не просто перспективу повышения качества жизни людей пенсионного возраста, но и соответствующие законопроекты медицинского, социального, санаторно-курортного обслуживания". Она также считает необходимым создание системы бесплатной переквалификации и трудоустройства граждан в условиях увеличения возраста выхода на пенсию.

Жители Кургана Тамара и Василий Макеевы, награжденные указом президента орденом "Родительская слава" за воспитание 10 детей, предлагают сохранить льготы за многодетными родителями, а также снизить пенсионный возраст отцам.

"Было бы неплохо ненамного снизить пенсионный возраст отцам, в частности из многодетных семей. Хорошо было бы, если бы мужчины уходили чуть пораньше на пенсию и помогали нам, матерям, поднимать детей, внуков", - сказала корреспонденту ТАСС Тамара Макеева.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин считает, что льготы при выходе на пенсию необходимо сохранить и для женщин. В то же время он называл слишком высоким скачок в возрасте для женщин при выходе на пенсию, который предусмотрен в законопроекте.

"Такие скачки, особенно на восемь лет для женщин, это многовато, мне кажется", - сказал он агентству.

При этом Жилкин добавил, что более половины жителей Астраханской области, достигших пенсионного возраста, продолжают работать. По его словам, средняя продолжительность жизни в регионе к 2017 году увеличилась до 73 лет.

Против повышения пенсионного возраста для женщин высказалась председатель общественной палаты Саратовской области Александра Ландо. Она считает, что возраст выхода на пенсию для женщин не должен превышать 60 лет.

Заместитель председателя молодежного правительства Свердловской области Дмитрий Ермаков в свою очередь предложил засчитывать в пенсионный стаж женщин воспитание детей.

Пенсии и безработица

Председатель Владимирского областного объединения организаций профсоюзов Надежда Сухарникова и глава Общественной палаты Новгородской области Оксана Александрова высказали опасения, что новая пенсионная реформа в изначальном виде может осложнить ситуацию с безработицей.

"У нас безработица среди молодежи выше, чем среди людей старшего и среднего поколения. С одной стороны, снизится нагрузка на бюджеты, с другой стороны, возможно, что люди, которые останутся работать, будут занимать места, которые могли бы быть заняты молодежью", - отметила Александрова.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, напротив, считает, что повышение пенсионного возраста не только поможет увеличить выплаты пенсионерам, но и оздоровит рынок труда.

"Сегодня мы наблюдаем некоторую дискриминацию со стороны работодателей тех работников, которые перешагнули не то чтобы пенсионный рубеж, а даже планку в 40-45 лет. После увеличения пенсионного возраста эта проблема отчасти может быть сглажена", - сказала она ТАСС.

Опасения собеседников агентства о том, что повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы развеял глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что в связи с повышением пенсионного возраста серьезных изменений [показателей безработицы] не будет. Я думаю, что практика покажет, насколько мы правы", - сказал министр в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".