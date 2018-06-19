Норвегия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Норвегия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном, сообщила во вторник пресс-служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора.

"Норвегия запросили в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия, - говорится в сообщении. - Эта просьба была распространена 19 июня среди членов ВТО".

"Норвегия заявляет, что пошлины США на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия не соответствуют положениям Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах", - отмечает пресс-служба.

Консультации позволяют обсудить вопрос и найти решение без перехода к дальнейшему разбирательству. Однако если консультации не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней жалующаяся сторона получит право попросить о создании панели арбитров, отмечает ВТО.

Американские власти ввели таможенные пошлины на импорт металлургической продукции в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

МИД Норвегии сообщил 12 июня, что страна инициировала процедуру разрешения торговых споров в рамках ВТО, чтобы добиться для себя отмены американских тарифов. Скандинавское королевство расценило действия США как нарушение правил ВТО.

Решение США оспаривает в ВТО и Европейский союз. Брюссель сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть наложены ответные пошлины в размере от 10% до 50%.