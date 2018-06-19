Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Межведомственная комиссия посетит летом заводы, на которых могут построить ледокол "Лидер"

Экономика и бизнес
19 июня, 15:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

Члены комиссии уже осмотрели Балтийский завод, на котором строят три универсальных атомных ледокола проекта 22220

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Члены межведомственной комиссии посетят в ближайшие недели судостроительные предприятия, претендующие на строительство сверхмощного атомного ледокола "Лидер". Представители правительства, Атомфлота, конструкторских бюро оценят готовность верфей к реализации проекта, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании, проходящем в Санкт- Петербурге.

Во вторник Борисов и другие члены комиссии осмотрели цеха Балтийского завода уже строящего три универсальных атомных ледокола проекта 22220. Они оценили потенциальные возможности предприятия выполнить контракт на создание "Лидера".

"Кандидатов на строительство ["Лидера"] несколько - одно из предприятий, которое реально имеет опыт строительства и уже ведет строительство [атомных ледоколов], - это Балтийский завод, есть еще новостроящаяся верфь на Дальнем Востоке, в Большом Камне, на "Звезде". Нам необходимо будет сделать выбор, его цель - минимизация затрат, сроков - для решения вопроса создана межведомственная рабочая группа, куда вошли проектанты, заказчики, представители заводов, представители федеральных органов исполнительной власти в подчинении которых находятся указанные верфи. Я просил разработать критерии, по которым мы должны оценить и беспристрастно выбрать предприятие, которое приступит к строительству серии ледоколов проекта 10510 "Лидер", - рассказал Борисов.

"Сегодня мы работаем здесь [на Балтийском заводе], а в конце июня мы с вами вылетим [на Дальний Восток] и также на месте пройдем, посмотрим все производства и сделаем окончательный вывод после того, как проведем эти две инспекторские проверки", - отметил вице-премьер.

Борисов добавил, что в настоящий момент ни одно судостроительное предприятие страны не способно построить "Лидер" "без проведения дополнительных работ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Арктика сегодня
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
2
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
3
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости