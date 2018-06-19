Межведомственная комиссия посетит летом заводы, на которых могут построить ледокол "Лидер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Члены межведомственной комиссии посетят в ближайшие недели судостроительные предприятия, претендующие на строительство сверхмощного атомного ледокола "Лидер". Представители правительства, Атомфлота, конструкторских бюро оценят готовность верфей к реализации проекта, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании, проходящем в Санкт- Петербурге.

Во вторник Борисов и другие члены комиссии осмотрели цеха Балтийского завода уже строящего три универсальных атомных ледокола проекта 22220. Они оценили потенциальные возможности предприятия выполнить контракт на создание "Лидера".

"Кандидатов на строительство ["Лидера"] несколько - одно из предприятий, которое реально имеет опыт строительства и уже ведет строительство [атомных ледоколов], - это Балтийский завод, есть еще новостроящаяся верфь на Дальнем Востоке, в Большом Камне, на "Звезде". Нам необходимо будет сделать выбор, его цель - минимизация затрат, сроков - для решения вопроса создана межведомственная рабочая группа, куда вошли проектанты, заказчики, представители заводов, представители федеральных органов исполнительной власти в подчинении которых находятся указанные верфи. Я просил разработать критерии, по которым мы должны оценить и беспристрастно выбрать предприятие, которое приступит к строительству серии ледоколов проекта 10510 "Лидер", - рассказал Борисов.

"Сегодня мы работаем здесь [на Балтийском заводе], а в конце июня мы с вами вылетим [на Дальний Восток] и также на месте пройдем, посмотрим все производства и сделаем окончательный вывод после того, как проведем эти две инспекторские проверки", - отметил вице-премьер.

Борисов добавил, что в настоящий момент ни одно судостроительное предприятие страны не способно построить "Лидер" "без проведения дополнительных работ".