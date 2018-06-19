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Завод по уничтожению химоружия под Брянском передадут эндокринному заводу в 2019 году

Экономика и бизнес
19 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

На площадке бывшего предприятия по уничтожению химоружия планируется построить филиал по производству активных фармацевтических субстанций

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Брянской области планируется полностью передать в собственность Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) в первом квартале 2019 года для создания филиала по производству активных фармацевтических субстанций. Об этом сообщил во вторник гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

"Мы сейчас разработали план совместно с минпромторгом и Брянской областью о поэтапном захождении на завод и полностью овладеваем комплексом недвижимого имущества в первом квартале следующего года. Мы полностью должны зайти туда до апреля", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как уточнила заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, для создания филиала МЭЗ, на котором планируется производить активные фармацевтические субстанции, будет передан комплекс объектов бывшего завода по уничтожению химического оружия в городе Почепе. Кроме того, для перемещения химических отходов с данной территории заводу предоставят площадку для строительства нового полигона площадью 10 га в Почепском районе.

В феврале 2017 года начальник департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко сообщил ТАСС о том, что на площадке бывшего предприятия по уничтожению химоружия планируется построить брянский филиал Московского эндокринного завода. В фармпроизводство предполагалось вложить свыше 6 млрд рублей инвестиций. Производимое заводом сырье для лекарств должно на 70% заменить для предприятий импортные поставки.

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